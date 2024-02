La tragedia si è consumata a Monte Migliore, frazione di Roma Capitale. La vittima è Anna Vacca, 83 anni, originaria di Loceri, trapiantata a Roma dagli anni Sessanta.

L’anziana è morta dopo essere stata colpita dal balcone della sua villetta, crollato: nell’edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

A dare l'allarme, stando a quanto di apprende, sono stati alcuni operai che stavano effettuando dei lavori al primo piano della villetta.

All’improvviso, per cause che sono al vaglio della polizia di Stato e dell'ispettorato del lavoro, la parte in cemento calpestabile del balcone è crollata. L'anziana è rimasta schiacciata sotto le macerie.

La salma della donna è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Roma.

