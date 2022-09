Ore di paura a San Giuliano, alle porte di Milano, per un incendio divampato all’interno di un’azienda petrolchimica, la “Nitrolchimica”.

Si avvertita un'esplosione, intorno alle 10 del mattino, poi si sono sprigionate fiamme, con almeno tre dipendenti rimasti feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, mentre un fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha creato grande preoccupazione.

Il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, ha invitato via Facebook i cittadini "a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata" dall'incendio divampato questa mattina nella zona industriale.

"Le autorità preposte e le Forze dell'Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona", ha aggiunto il primo cittadino.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, per garantire la viabilità ai mezzi di soccorso, la polizia locale e, grazie anche alla collaborazione del Comune di Milano, la protezione civile.

"Abbiamo sentito un boato, poi il cielo è diventato nero", hanno riferito alcuni testimoni.

Si indaga ora per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.



