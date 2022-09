Allarme a San Giuliano, alle porte di Milano, per un incendio divampato all’interno di un’azienda petrolchimica, la “Nitrolchimica”.

Secondo un primo bilancio ci sarebbero almeno sei feriti tra i dipendenti, uno dei quali in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, mentre un fumo nero, visibile a chilometri di distanza, sta creando grande preoccupazione.

Il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, ha invitato via Facebook i cittadini "a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata" dall'incendio divampato questa mattina nella zona industriale.

"Le autorità preposte e le Forze dell'Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona", aggiunge il primo cittadino.

Sul posto è presente anche la polizia stradale, per garantire la viabilità ai mezzi di soccorso, la polizia locale e, grazie anche alla collaborazione del Comune di Milano, la protezione civile.

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline/l.f.)

