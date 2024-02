Una vera e propria rivolta è scoppiata nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria a Roma.

Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina, probabilmente suicida, e poco dopo sono iniziati i disordini, una protesta degli ospiti per le condizioni in cui vengono detenuti.

Alcuni migranti hanno tentato di sfondare una porta in ferro e di incendiare un’auto e hanno avviato una sassaiola contro il personale.

Per sedare la protesta, cui hanno partecipato circa 60 ospiti della struttura, le forze dell’ordine hanno lanciato dei lacrimogeni. La situazione è tornata alla normalità, ma due carabinieri e un militare dell’Esercito sono rimasti feriti. I carabinieri sono stati medicati sul posto, il militare è stato portato in codice giallo in ospedale.

