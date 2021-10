Massacrata di botte per aver chiesto a un gruppetto di ragazzi di allontanarsi perché stavano facendo troppo rumore nel cortile del suo condominio.

E’ successo la notte scorsa a Lecco, vittima una donna di 55 anni.

E’ scesa di casa per riprendere i ragazzi che stavano facendo baldoria a tarda sera, e per tutta risposta i giovani prima hanno iniziato a insultarla, poi l’hanno brutalmente aggredita, picchiandola con calci e pugni e colpendola anche con alcuni caschi.

L’aggressione si è poi spostata dall’androne del palazzo in strada, dove la donna è stata trascinata prima di essere lasciata a terra in una pozza di sangue.

Un vicino è intervenuto in soccorso della donna, ma anche lui è rimasto ferito, mentre altri hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Ma i giovani si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, che tuttavia sono già sulle tracce della banda di teppisti, grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza.

Il pestaggio è avvenuto in via San Michele del Carso, nella periferia nord della città. La vittima è stata ricoverata in pronto soccorso.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata