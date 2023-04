Le ha salvato la vita, tuffandosi in acqua e evitando che annegasse. È successo al porto di Rimini, dove nel corso della mattina una donna era caduta in acqua, per cause ancora da accertare. La segnalazione al numero di emergenza unico del 112 è arrivata da un cittadino, con l’arrivo immediato delle volanti.

L’agente della Polizia di Stato si è buttato subito, e adottando la tipica manovra di salvataggio, ha agganciato la donna, già sommersa e in totale stato di incoscienza, nuotando sino alla banchina.

Una volta riportata sulla terraferma, il personale medico l’ha rianimata, per poi trasportarla d’urgenza al Pronto Soccorso, dove è stata dichiarata fuori pericolo.

