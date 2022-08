Sono state diramate le linee guida Covid-19 per il rientro a scuola a settembre. Tra le indicazioni ci sono l’uso delle mascherine Ffp2 per i fragili (personale e studenti), igiene e sanificazioni, ricambi d'aria frequenti. E in caso di aumento del rischio per una nuova crescita dei casi misure più stringenti come il distanziamento e i turni a mensa.

Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato studiato dall’Istituto superiore di sanità con i ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: da un lato ci sono misure standard di prevenzione per l'inizio dell'anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall'altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.

Come possibili misure di prevenzione di base ci sono la permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di Covid positivo; igiene delle mani ed etichetta respiratoria; utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di coronavirus; sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; strumenti per la gestione dei casi sospetti/confermati e contatti; ricambi d'aria frequenti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata