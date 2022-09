"Da un anno il senatore Richetti ha denunciato alla magistratura e alla polizia postale attività di stalking e minacce riconducibili a una donna già nota alle forze dell'ordine. Attraverso messaggi contraffatti, finti account social e telefonate, la persona in questione sta molestando da mesi il senatore e la sua famiglia. Tutto il materiale è in mano alla magistratura”.

È quanto si legge in una nota diramata da Azione, il partito di Carlo Calenda, dopo che una donna – “Ambra” – ha accusato, in una intervista a Fanpage, “un senatore della Repubblica ai piani alti di un importante partito" di molestie.

Il senatore in questione sarebbe appunto Richetti, il quale – aggiunge la nota di Azione - “è però parte lesa, non essendo mai stato neanche denunciato dalla donna in questione”. Per questo – conclude il comunicato – procederà legalmente per difendere la sua onorabilità in tutte le sedi".

