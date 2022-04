Maxi operazione contro la contraffazione da parte della Guardia di finanza di Torino che ha eseguito una lunga serie di perquisizioni anche a Milano, Mantova, Teramo, Roma, Brindisi, Rimini, Trieste, Matera, Reggio Emilia, Bari, Foggia e Potenza.

Oltre 400mila articoli tra accessori, parti di ricambio per auto e relativi imballi nonché 92 macchinari industriali sono stati sequestrati. Si tratta in particolare di componenti per carrozzeria per auto e moto come carene, parafanghi, coprimotori, coprisedili e spazzole tergi cristallo, tutti riportanti marchi di note case automobilistiche abilmente contraffatti. La produzione avveniva con plotter e stampanti usate per riprodurre le marche.

Venticinque le persone indagate per produzione e detenzione di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in commercio.

