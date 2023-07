Sono in corso le indagini sui resti di un corpo umano ritrovati sabato scorso a Roma, al Pigneto, in un parco, in via Ettore Fieramosca 114.

Potrebbe trattarsi di Andrea Rabciuc, la 28enne romena scomparsa nelle campagne di Montecarotto, in provincia di Ancona, il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato.

Il cadavere è stato tirato su da un escavatore durante le operazioni di pulizia di un terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato, all'interno di un canale di scolo. Da un primo esame del medico legale, si tratterebbe di una donna, sui 30 anni, la cui morte risale a circa un anno fa. Lo scheletro aveva anche una collanina. Dettagli che potrebbero coincidere con Andreea.

L’unico indagato per la scomparsa è il fidanzato Simone Gresti, accusato di sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti. Indagato a piede libero, si è sempre detto innocente.

Rabciuc è scomparsa dopo una serata trascorsa in una roulotte, con Simone e altri due amici, in un terreno nelle campagne di Montecarotto. Alle prime luci dell'alba del 12 marzo 2022 avrebbe litigato con il fidanzato e si sarebbe incamminata lungo la via Montecarottese per tornare a Jesi da sola, lasciando il suo cellulare a Gresti. Da quel momento è sparita nel nulla.

(Unioneonline/D)

