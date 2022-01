Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute. Le vittime sono invece 259, in forte aumento rispetto a ieri, quando erano state 140.

Il numero di positivi è il più alto raggiunto dall'inizio della pandemia. Quello dei morti, 259, è il più alto dallo scorso 30 aprile, quando furono 263.

Con 1.228.410 tamponi molecolari e antigenici, il tasso di positività è al 13,9%, in leggero calo rispetto al 15,2% di ieri.

Quanto ai ricoveri sono 1.392 i pazienti in terapia intensiva, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.912, ovvero 579 in più rispetto a ieri.

Sono 1.265.297 gli attualmente positivi al Covid, 140.245 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.566.947 e i morti 138.045. I dimessi e i guariti sono invece 5.163.605, con un incremento di 30.333 rispetto a ieri.

Da segnalare la difficile situazione della Lombardia: con 238.990 tamponi eseguiti, è di 50.104 il numero di nuovi positivi registrati nella regione, con una percentuale del 20,9%. Si tratta di un nuovo record di contagi.

(Unioneonline/D)

