Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Pinerolo sulla rapina in villa avvenuta venerdì sera a Torre Pellice, in provincia di Torino.

Una banda di malviventi ha aspettato fuori dall’abitazione una coppia composta da un imprenditore di 33 anni e dalla sua fidanzata di 25. Una volta chiusi i due nel locale caldaia, i rapinatori si sono messi alla ricerca di preziosi e denaro portando via otto chili di lingotti d’oro, circa 20mila euro in contanti e altri oggetti di valore per complessivi 600mila euro.

L’uomo l’anno scorso aveva vinto circa cinque milioni di euro al Gratta&Vinci.

Da quanto ha raccontato, la banda era composta da tre persone non italiane.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata