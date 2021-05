La Rai ancora una volta accusata di censura dopo il caso Fedez.

L'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini sarebbe ''furioso'' per un servizio smaccatamente antieuropeista andato in onda ieri sera nel corso di Anni 20, il magazine settimanale di Rai2 condotto da Francesca Parisella.

A quanto pare sono in arrivo ''provvedimenti'': il servizio criticava aspramente una serie di provvedimenti dell'Unione europea con toni sarcastici.

Immediate le reazioni politiche, per Giorgia Meloni "il Pd grida allo scandalo e invoca il bavaglio contro la trasmissione ‘Anni '20’ per questo servizio sarcastico che osa criticare l'Unione Europa. A quanto pare - per la sinistra - il diritto di critica è un privilegio riservato solo a chi la pensa come loro. Vogliono trasformarci nella Corea del Nord e la cosa più grave è che i vertici della Rai, il servizio pubblico pagato con i soldi degli italiani, piuttosto che difendere il pluralismo fanno sapere di essere pronti alla censura. Questa è la loro libertà di pensiero".

