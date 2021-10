"I miei migliori auguri a Gualtieri. Fare il sindaco è il mestiere più bello e complesso. A livello umano e politico è un'esperienza piena. Io sono stata onorata di guidare per 5 anni questa città, la più bella del mondo. Consegno con grande senso delle istituzioni la città nelle mani del nuovo sindaco". Con queste parole il sindaco uscente di Roma Virginia Raggi ha accolto in Campidoglio il suo successore Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra uscito vincitore dal ballottaggio con Enrico Michetti per lo scranno più alto del municipio della Capitale. La cerimonia di passaggio di consegne si è svolta nell’Aula Giulio Cesare.

Dal canto proprio, il neosindaco si è detto “onorato di assumere questo ruolo cui dedicherò tutto mio il impegno e la mia passione". Con Raggi, ha spiegato Gualtieri, “abbiamo parlato dei dossier

più importanti e ora inizierà per me il lavoro. Ringrazio Raggi – ha concluso – per il lavoro di questi anni e ora inizia una fase per me intensa e appassionante".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata