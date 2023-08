La Procura per i Minori di Roma ha aperto un'inchiesta a seguito della denuncia dei genitori di una ragazza minorenne di Latina, una studentessa di un istituto superiore del capoluogo pontino le cui parti intime sono state riprese in un video registrato da un suo coetaneo durante una festa in un lido il giorno di Ferragosto.

La ragazza, come svela l'edizione odierna del quotidiano "Latina Oggi", si sarebbe sentita poco bene dopo aver bevuto dell'alcol, cadendo in terra con un vestito corto che l'ha lasciata leggermente scoperta. A quel punto un ragazzo, a quanto pare un coetaneo che era presente insieme ad una comitiva di altri adolescenti, ha ripreso la scena con il cellulare, pubblicando il video su Instagram - anche se non era visibile a tutti, ma soltanto ad una cerchia ristretta di persone -, salvo puoi rimuoverlo in un secondo momento, quando ormai in molti lo avevano visto o salvato sul proprio smartphone.

Il reato ipotizzato dagli inquirenti è quello è quello di diffusione di immagini dal contenuto pedopornografico, vista la minore età della ragazza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata