Aggredito da un passeggero solo per avergli chiesto di indossare la mascherina.

E’ accaduto a un autista di autobus a Roma, in via Galbani, lungo la linea 350.

Secondo quanto raccontato dallo stesso conducente, dopo la sua richiesta, come da regolamento per contenere i contagi Covid, il viaggiatore gli ha sferrato un pugno al volto, per poi dileguarsi.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’autista, rimasto ferito, è stato portato in ospedale per accertamenti. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

Si tratta della seconda aggressione in poche ore: ieri, sempre nella Capitale, al capolinea di Tobagi, un altro lavoratore dell’Atac – l’azienda trasporti locale – è stato picchiato da un viaggiatore che pretendeva di salire a bordo di un bus con un arco e delle frecce, in barba ai regolamenti.

“Nel condannare fermamente l'accaduto ed esprimere solidarietà ai propri dipendenti, invita tutti i cittadini al rispetto di chi, col proprio lavoro, consente il funzionamento di un servizio pubblico essenziale garantendo il diritto alla mobilità", si legge in una nota diffusa da Atac dopo l’ennesima aggressione.

