Un pullman carico di turisti è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sull’A1, in direzione Firenze, all’altezza di Badia al Pino. Il mezzo era incastrato contro il guardrail.

Una persona è morta e 25 sono rimaste ferite. Due sono in codice rosso, 11 in giallo e 12 in verde.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per l'estrazione dei feriti, 14 ambulanze, un'automedica, un'auto infermierizzata, un mezzo per la gestione delle maxiemergenze, un elicottero della Asl, due dei vigili del fuoco e agenti delle forze dell'ordine.

