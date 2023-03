«Venite, ho accoltellato mio marito». Ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto la 34enne di nazionalità keniota che ad Arcore (Monza) si è scagliata contro l’uomo di 76 anni nella loro abitazione.

Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato il marito sul divano, con una profonda ferita al centro del torace. Portato all’ospedale San Gerardo, è riuscito a spiegare di aver litigato con la moglie la quale, dopo aver bevuto parecchio alcol, lo aveva colpito con un coltello da cucina, recuperato dagli inquirenti sul tavolo.

L’uomo è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La donna, risultata positiva all’alcol test con un tasso di 2,07 g/l, è stata arrestata per tentato omicidio.

