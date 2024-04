Qualche giorno di sole ha fatto pensare alla primavera finalmente scoppiata. Ma le previsioni meteo anticipano che non sarà così e che, anzi, nuove perturbazioni sono in arrivo.

Oggi resta il sole con temperature ben oltre le medie, in Sardegna si sfioreranno, nelle ore pomeridiane, i 28-30°C, così come in Sicilia e in Toscana.

Ma è solo una parentesi, spiega Antonio Sanò de iLMeteo.it: un profondo ciclone atlantico posizionato tra Isole Britanniche e Penisola Iberica invierà un primo fronte temporalesco che farà peggiorare il tempo già dal pomeriggio/sera di domani a partire dal Nord Ovest e dalle due Isole Maggiori.

La fase più intensa è prevista in concomitanza con il Primo Maggio: elevato il rischio temporalesco, soprattutto al Centro-Nord e, a causa dei forti contrasti tra masse d'aria diverse, i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi e con grandine.

Tra giovedì e venerdì un secondo impulso instabile con una nuova fase fortemente perturbata.

Insomma, continua la fase altalenante fra ondate di caldo e fasi temporalesche.

