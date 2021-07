Prima notte tranquilla per Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico al colon cui è stato sottoposto ieri sera, programmato per una stenosi diverticolare del sigma.

Secondo il bollettino diffuso in tarda serata il Pontefice "ha reagito bene".

"Il Papa, ricoverato nel pomeriggio al Policlinico A. Gemelli, è stato sottoposto in serata all'operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma – ha dichiarato il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni -. Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal Prof. Sergio Alfieri, con l'assistenza del Prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi".

Ora, stando alle previsioni, dovrebbe restare al Gemelli per almeno cinque giorni.

L’OPERAZIONE – La notizia dell’intervento programmato è arrivata completamente a sorpresa: il Pontefice è andato in ospedale (come sempre in forma "anonima", con la piccola berlina e un seguito ridotto al minimo) dopo aver condotto normalmente in Piazza San Pietro l'Angelus domenicale.

Si è trattato del primo ricovero ospedaliero di Jorge Mario Bergoglio da Papa, ora degente al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che ospitarono i sette ricoveri di Giovanni Paolo II e per questo ribattezzati "il terzo Vaticano". Ed è anche la prima operazione chirurgica dopo quella subita a 21 anni a Buenos Aires per l'asportazione di un lobo del polmone destro, a parte quella in gran segreto di un paio d'anni fa, alla Clinica Pio XI di Roma, per una cataratta.

E’ stato il suo nuovo medico personale, Roberto Bernabei, a focalizzare subito dopo la sua nomina, alla fine dello scorso febbraio, che il Papa aveva problemi al colon. "In prossimità della festa dei Santi Pietro e Paolo, vi chiedo di pregare per il Papa – aveva detto Francesco pochi giorni fa -. Pregate in modo speciale: il Papa ha bisogno delle vostre preghiere! Grazie. So che lo farete”.

A Francesco sono subito arrivati gli auguri del presidente Sergio Mattarella: "Santità, atterrato a Parigi per la visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli - è il suo messaggio -. L'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata