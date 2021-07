Ha aggredito il vicino, con cui non era mai andato d’accordo, prendendolo a bastonate.

Un 65enne originario di Cagliari è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri a Piombino Dese, il paese nel Padovano in cui risiede.

Salvatore Corda, pensionato, all’ennesimo diverbio con quel vicino che proprio non gli andava a genio, non ci ha visto più. Lo ha aggredito brutalmente, colpendolo anche a bastonate sul cranio e provocandogli delle gravi ferite per cui si è reso necessario il ricovero in ospedale. Il ferito, 51 anni, non è in pericolo di vita.

Salvatore Corda è in stato d’arresto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata