Un muratore di 24 anni è morto questa mattina in un cantiere in via Bassini, nel quartiere di Lambrate, a Milano. Il giovane, secondo le prime informazioni, è precipitato da un ponteggio facendo un volo di 12 metri.

Sul posto il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso, carabinieri, polizia locale, Ats e vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere il ponteggio in sicurezza.

Si chiamava Endrit Ademi: originario del Kosovo e residente nel Bresciano, lavorava regolarmente assunto per una ditta di Brescia che stava effettuando i lavori di tinteggiatura dopo un intervento che aveva coinvolto l’intero stabile. Stava lavorando al terzo piano, posizionato su un trabattello che aveva una copertura di poco meno di un metro. Il giovane, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro. La barriera ha ceduto, non lasciandogli scampo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata