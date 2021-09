Un’altra tragedia sul lavoro, questa volta in provincia di Padova.

Un operaio che lavorava nella ditta Lavor Metal a Loreggia è precipitato da un'impalcatura alta cinque metri. E’ successo alle 15.30.

Immediato l’intervento in elicottero del pronto soccorso del Suem 118: per la vittima non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato fatale.

In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e dei funzionari dello Spisal per eventuali violazioni in tema di sicurezza sul lavoro. Coordina i rilievi la Procura di Padova.

Solo stamattina all’ospedale Humanitas di Pieve Emanuele due operai sono morti congelati in un deposito di azoto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata