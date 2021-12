Il Green pass resta attivo anche se si è in quarantena perché positivi al Covid: è una cosa che non dovrebbe succedere, ma il certificato ha un punto debole non da poco, un bug cui si sta lavorano per porre rimedio.

Il difetto è venuto alla luce dopo una scoperta fatta a Torino. Un ragazzo milanese con infezione accertata da Covid, contratto in forma lieve, ha violato l’isolamento domiciliare per raggiungere la fidanzata.

Ai vari controlli che ha passato il Green pass è risultato sempre in regola. Il sistema di tracciamento del certificato dunque non ha funzionato, ma in compenso ha funzionato quello legato alle registrazioni degli hotel.

Di qui è scattato l’allarme sanitario e, scoperto che il protagonista di questa fuga d’amore era positivo, sul posto è arrivata la Polizia, che ha denunciato il giovane e lo ha accompagnato in una struttura protetta.

(Unioneonline/L)

