Dopo aver partorito è fuggita dall’ospedale pur essendo positiva al Covid.

La donna è scappata dal Cervello di Palermo dove si trovava ricoverata nel reparto di ostetricia Covid. E’ riuscita nell’impresa con l’aiuto del marito, che l’ha raggiunta eludendo la sorveglianza.

Sono in corso indagini: dalle prime informazioni la donna – che ai sanitari aveva detto di essere una no-vax – doveva essere dimessa da lì a poco. Un’ambulanza avrebbe dovuto accompagnarla a casa, dove doveva iniziare il periodo di isolamento domiciliare mentre il figlio appena nato, negativo al Covid, è stato affidato alla nonna che non era infetta. In attesa del mezzo del 118 e delle cartelle sanitarie di dimissioni, si è allontanata dal reparto.

Nella struttura, stando a quanto raccontato da medici e infermieri, si è presentato il marito, senza mascherina: "Io sono positivo e posso entrare”, avrebbe detto agli infermieri. A nulla sono valse le parole dei sanitari del reparto, i due sono andati via.

L'ospedale ha presentato la denuncia alla polizia, che ha trovato la donna a casa come niente fosse. Sono in corso indagini, i coniugi rischiano di essere accusati di epidemia colposa.

