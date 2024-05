A Roma per un incontro ravvicinato con Papa Francesco, quasi a manifestare il sogno di tanti bambini nel mondo.

Nove bambini frequentanti le classi quinte delle scuole primarie di Porto Torres, ieri 22 maggio sono volati nella capitale per conoscere il Santo Padre, per ascoltare le sue parole contro la guerra e a favore della pace e dell’amore tra i popoli.

Accompagnati dalle maestre catechiste, Noemi e Maria, gli studenti hanno voluto partecipare ad una iniziativa promossa dalla parrocchia di Cristo Risorto, la chiesa guidata dal parroco don Michele Murgia.

Un’esperienza unica per gli studenti, di 10 e 11 anni, un’occasione anche per conoscere da vicino colui che rappresenta per molti un punto di riferimento. Un’iniezione di gioia per i bambini «che insegnano limpidezza e accoglienza spontanea», ha detto Papa Francesco.

«Siamo come una grande famiglia – spiegano le catechiste – per questo abbiamo scelto di fare questo viaggio, per far comprendere l’importanza della figura del Papa nella vita dei giovanissimi, il suo legame e l’attenzione verso le nuove generazioni e per trasmettere loro i veri principi della solidarietà».

Un incontro in piazza San Pietro che ha ospitato altri gruppi di giovanissimi in attesa della prima Giornata Mondiale dei Bambini che si celebrerà a Roma il prossimo 25 -26 maggio alla presenza di Papa Francesco. Per la comitiva partita da Porto Torres è stata l’occasione per visitare i principali monumenti della capitale.

