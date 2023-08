Indagato con l’accusa di lesioni gravi il poliziotto che per errore – scambiandolo per un ladro - ha sparato a un 32enne, colpito a un fianco e ora in terapia intensiva.

L’episodio risale al 9 agosto scorso ed è avvenuto in un condominio in via Antonimima, zona Romanina, nella Capitale.

Ancora da ricostruire l’accaduto: il poliziotto sarebbe stato avvertito dai vicini di casa, convinti che nell’appartamento fossero entrati dei malviventi. Tutto perché il 32enne, solo in casa, forse preso da un litigio telefonico, avrebbe iniziato a urlare, provocando il malinteso.

L’agente ha fatto irruzione nell’appartamento aperto, ha visto l’uomo che, spaventato, ha cominciato a gridare. E, sempre convinto che fosse un topo d’appartamento, ha aperto il fuoco e sparato.

Sul posto è immediatamente arrivato un vicino, che ha riconosciuto il proprietario a terra, sanguinante e subito soccorso.

La scena è stata ripresa da un sistema di video sorveglianza interno all’abitazione. Immagini e audio al vaglio degli inquirenti per chiarire la strana vicenda.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata