Voleva vendicarsi dopo essere rimasto vittima di un’aggressione ed è andato alla ricerca di chi lo aveva spedito in ospedale girando per le strade di Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, con una “pattadese” alla mano. Ma i carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato.

Nei guai è finito un 60enne sardo, residente nella zona.

Il litigio era avvenuto con un gruppo di giovani albanesi. Una volta medicato il naso fratturato, è uscito per trovare i responsabili armato di coltello. Uno degli albanesi lo ha visto e ha capito le sue intenzioni: subito ha chiesto aiuto ai carabinieri. Con difficoltà i militari hanno tentato di calmare il sardo, ma alla fine sono scattate le manette.

L’uomo davanti al giudice ha chiesto scusa per il suo comportamento, ribadendo di aver reagito alla grave aggressione subita. Per lui l’obbligo di firma in caserma.

