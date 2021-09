E’ stata accoltellata dal marito ma nega, non si sa se per un amore “malato” o per timore di ripercussioni.

Una donna di 80 anni è ricoverata da tre giorni all’ospedale Maggiore di Lodi, è stata operata dopo essere stata accoltellata a un fianco dal marito 82enne al culmine di una lite nella loro abitazione.

Il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro ha spiegato che la signora, nei mesi scorsi, aveva querelato il marito per maltrattamenti in famiglia dopo essere stata ripetutamente vittima di violenze. Poi aveva ritrattato tutto, minimizzando l’accaduto.

E anche dopo quest’ultimo episodio, l’accoltellamento che le ha procurato gravi ferite, la donna ha detto ai Servizi sociali del comune che il marito non le ha fatto nulla.

L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate, ma dai carabinieri.

Il comune sta cercando di aiutare la donna, ha anche contattato un centro antiviolenza.

