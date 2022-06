Un pescatore di origine sarda, Giorgio Pau, 60 anni, è stato trovato senza vita nei pressi di Torcello, una delle isole della Laguna di Venezia.

A dare l’allarme – riferisce la stampa locale – è stato un altro pescatore, che ha notato il cadavere galleggiare nell’acqua. Sul posto sono poi intervenuti il medico legale e i carabinieri.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che si è trattato di un decesso per cause naturali. Il corpo non presentava infatti segni di violenza. Sarebbe anche da escludere che il 60enne, che indossava una muta per immersioni, sia stato travolto da una barca di passaggio.

Da anni residente in Veneto, era molto legato alla sua terra d’origine – frequentava un circolo sardo locale – ed era anche appassionato di pesca e di nautica.

Vedovo da qualche anno, lascia due figli.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata