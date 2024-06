Raffica di perquisizioni in allevamenti di ovini, caseifici e un deposito di latte da parte della polizia nei territori di Santa Margherita di Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia condotti dalla Questura di Agrigento, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, e del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico di Palermo, Agrigento e Trapani.

Sono state rilevate mancate corrispondenze tra la consistenza dei capi registrati nella Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Zootecniche e l'effettivo numero di capi presenti, essendo risultati assenti circa 40 animali adulti ed emersa anche la presenza di circa 100 ovini di età superiore ai sei mesi non identificati e circa 30 con identificazione incompleta.

Un allevamento di ovini, inoltre, è risultato non censito in banca dati, ed è stata accertata la non corretta identificazione di circa un centinaio di capi: i veterinari hanno disposto l'immediato blocco dei movimenti da o verso l'attività.

Infine, in un'azienda di Agrigento, è stata riscontrata la presenza di 53 capi di ovini sprovvisti del "documento di accompagnamento" (Mod. 4).

Le operazioni della polizia sono legate alle indagini in seguito all’esecuzione di una misura cautelare e riguardano persone legate agli arrestati.

