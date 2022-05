È di due persone morte e una ferita il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Cassago, centro della Brianza in provincia di Lecco, dove una moto ha travolto due pedoni.

Le vittime sono il motociclista, un uomo di 54 anni che per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo, e uno dei due pedoni, un 19enne. Ferito un altro giovane di 21 anni.

L'incidente è avvenuto in via Nazario Sauro. In base a una prima ricostruzione ora al vaglio delle forze dell'ordine, il 54enne avrebbe perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata affrontando un dosso rallentatore. A quel punto la moto è finita contro il 19enne e uno degli amici di quest'ultimo, di 21 anni, che si trovavano a bordo strada.

Mobilitazione generale per i soccorsi con ambulanze ed elisoccorso da Como. Il 54enne e il 19enne sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali di Lecco e Merate (Lecco), ma per loro non c'è stato nulla da fare. Meno gravi le condizioni del 21enne.

Sull'accaduto sono ora in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Merate.

