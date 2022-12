Tragedia della solitudine in provincia di Reggio Emilia. Un 81enne sardo è stato trovato morto nella sua abitazione a Casina. Quando i Vigili del fuoco hanno forzato la porta lo hanno trovato in cucina, ormai privo di vita.

Il decesso, da ricondurre a cause naturali, era avvenuto almeno 10 giorni prima. A lanciare l’allarme è stato il personale dei servizi sociali: Roberto Pilu non voleva essere seguito da loro perché, aveva spiegato, voleva essere autonomo. Ma ogni tanto riceveva le loro telefonate e quando per giorni non ha risposto è nato il sospetto che fosse accaduto qualcosa.

Il pensionato viveva da solo, nessuno si era accorto del dramma.

