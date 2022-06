Fra le tre persone arrestate in flagranza di reato dalla Polizia postale di Roma e Lazio per produzione e detenzione di materiale pedopornografico c’è anche un imprenditore romano di 48 anni che “scambiava immagini e video della figlia minore per essere ammesso in un gruppo esclusivo pedopornografico”. Gli altri sono un viterbese di 26 anni e un cameraman romano di 32 anni.

Il 48enne era già finito in manette nel 2018 per vicende simili e aveva appena finito di scontare la condanna. È stato intercettato su una piattaforma di messaggistica sulla quale, aggiunge la polizia, “interloquendo in lingua inglese, manifestava interesse sessuale nei confronti dei minori: allo scopo di essere inserito in un successivo gruppo esclusivo di scambio di materiale pedopornografico, dichiarando di avere due figlie di 14 e 6 anni, inviava foto raffiguranti minori in biancheria intima".

