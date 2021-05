Altri due preti lasciano l'abito talare in Umbria. Anche questa volta, a quanto pare, per motivi sentimentali.

Si tratta in questo caso di due sacerdoti della diocesi di Città di Castello (Perugia), don David Tacchini e don Samuele Biondini, che hanno chiesto e ottenuto dal Santo Padre la dispensa dagli obblighi derivanti dalla Sacra Ordinazione. A darne notizia è il vescovo di Città di Castello, mons. Domenico Cancian, spiegando che la decisione di Tacchini risale "quasi a un anno fa".

"Il presbiterio e tutta la comunità diocesana accolgono con sofferenza e, allo stesso tempo, con rispetto la libera decisione di David e Samuele. Grati per il servizio svolto, preghiamo perché possano vivere serenamente la loro appartenenza ecclesiale, radicata nel Battesimo", ha sottolineato il vescovo in una nota.

Ufficialmente non sono stati resi noti i motivi che hanno spinto i due - parroco e vice parroco - alla decisione, ma secondo la stampa locale si sarebbero innamorati di due parrocchiane.

Esattamente come è accaduto per don Riccardo Ceccobelli, l'ormai ex parroco di Massa Martana che ha lasciato il sacerdozio per amore verso una giovane del posto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata