Papa Leone XIV ha ricevuto stamane in udienza il cardinale Angelo Becciu, ex sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato ed ex prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi.

Si tratta del primo incontro formale del cardinal Becciu con il nuovo Pontefice, dopo il Conclave a cui ha rinunciato a partecipare, adeguandosi alla volontà di Papa Francesco, che nel settembre del 2020 lo aveva privato, oltre che della carica in Curia, dei diritti del cardinalato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata