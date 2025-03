Si chiama Carmelina Mancuso e risiede a Monterosso Calabro, piccolo centro montano della provincia di Vibo Valentia, la signora che papa Francesco ha salutato questa mattina affacciandosi dal balcone dell'ospedale Gemelli dove si trovava ricoverato da oltre un mese per salutare le migliaia di fedeli accorsi stamani davanti al piazzale del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Il Santo Padre, con la voce ancora comprensibilmente provata, ha notato Camelina tra la folla, tenere in mano un mazzo di fiori gialli (VIDEO).

«Vedo questa signora con i fiori gialli, che brava», ha detto il Pontefice facendo il gesto del pollice in su e un accenno di sorriso. A quel punto le telecamere delle tante emittenti presenti hanno indugiato sulla donna visibilmente compiaciuta delle parole del Papa. Una scena che non è passata inosservata ai compaesani della signora Carmelina Mancuso ed anche al sindaco di Monterosso, Antonio Lampasi, che ha postato sui canali social lo spezzone della scena.

Per la donna, apparsa in preda all'emozione, un inatteso momento di notorietà, di sicuro inaspettato, che non dimenticherà facilmente.

Ma perché il pontefice l'ha riconosciuta e salutata? Da quanto si apprende, Carmelina Mancuso è un volto noto al santo padre, in quanto assiste di frequente a funzioni, riti ed eventi in Vaticano. Inoltre, ha seguito da vicino il periodo della degenza di Francesco, recandosi spesso all’ospedale Gemelli sin dall’inizio del ricovero di Bergoglio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata