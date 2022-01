Quasi tutti, ormai, ascoltano musica in formato elettronico, sullo smartphone o sul pc, grazie a Spotify e alle altre app specializzate. Solo in pochi ancora preferiscono acquistare cd, vinili e co. Tra questi pochi sembra esserci Papa Francesco.

La dimostrazione? Una foto pubblicata sul suo profilo Twitter dal vaticanista Javier Martinez Brocal, che immortala il Santo Padre uscire da un negozio di dischi di Roma, lo Stereosound, in via Minerva, zona Pantheon.

Da quanto si apprende, Bergolio, arrivato con gli uomini della sua sicurezza a bordo di una Fiat 500, era un assiduo frequentatore del negozio già prima di diventare pontefice. Ai proprietari aveva promesso di tornare per una visita. E la promessa è stata ora mantenuta.

Nello scatto, in bianco e nero, Francesco esce dalla bottega con un disco 33 giri in vinile sotto braccio. Mistero sulle sue preferenze musicali, ma i proprietari, ovviamente emozionati per la sorpresa, gli hanno regalato un album di musica classica.

