Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità.

«Buona domenica a tutti», ha detto il pontefice – con i naselli per l’ossigeno – rivolto ai partecipanti alla messa. Il santo padre è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all'altare per la benedizione.

«Prego per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, che non sempre sono aiutati a lavorare in condizioni adeguate e, talvolta, sono perfino vittime di aggressioni», ha detto il papa. La loro missione non è facile e va sostenuta e rispettata».

Francesco ha rivolto anche un pensiero alla guerra in Ucraina e per Gaza: «Continuiamo a pregare per la pace: nella martoriata Ucraina, colpita da attacchi che provocano molte vittime civili, tra cui tanti bambini. E lo stesso accade a Gaza, dove le persone sono ridotte a vivere in condizioni inimmaginabili, senza tetto, senza cibo, senza acqua pulita. Tacciano le armi e si riprenda il dialogo; siano

liberati tutti gli ostaggi e si soccorra la popolazione».

(Unioneonline)

