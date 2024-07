In piazza del Campo era tutto pronto per il Palio di Siena. Ma a pochi minuti dall’inizio la pioggia ha bloccato la corsa: Carriera rinviata, l’appuntamento è posticipato a domani. L’orario rimane invariato: i fantini alle 19.30 ripartiranno dallo stesso ordine di ingresso ai canapi svelato stasera: Pantera, Valdimontone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda, Lupa.

Ad annunciare la decisione, la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico in piazza del Campo. Cresce dunque l’attesa per la sfida tra sardi del Palio di Provenzano, con en 5 fantini isolani in gara. Al suo esordio c’è il nuorese Gabriele Puligheddu, 21 anni da compiere che correrà per la Giraffa e Mattia Chiavassa per il Bruco.

E ancora: il nurrese Giovanni Atzeni detto “Tittia” che corre con l’Oca, Carlo Sanna (il “Brigante”) di Sindia con l’Onda), Andrea Coghe “Tempesta” con la Lupa e Sebastiano Murtas "Grandine” con il Leocorno. Tutti i dieci cavalli in gara sono anglo-arabi nati e allevati in Sardegna.

© Riproduzione riservata