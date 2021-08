Un maxi incendio sta avvolgendo un palazzo di 15 piani a Milano. L’edificio interessato dal rogo si trova nella periferia sud del capoluogo, in via Antonini. Due i numeri civici: il 32 e il 34

Sul posto sono accorsi numerosi mezzi dei Vigili del fuoco e molte ambulanze.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite da uno dei piani alti. Sono una settantina le famiglie che vivono negli appartamenti, non è chiaro quante persone fossero in casa. Tantissime quelle per strada che sono state evacuate.

(Unioneonline/s.s.)

