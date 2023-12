Continuano gli accertamenti a Palermo dopo la morte di un uomo, avvenuta ieri in via Ausonia. Il 38enne, professore universitario di ingegneria, è precipitato dal sesto piano di un palazzo insieme al figlio di 4 anni. Il bambino è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Di Cristina, è sveglio ma è tenuto in osservazione per i traumi riportati.

Ha un braccio fratturato e ferite al torace e all'addome.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto successo. Al momento non si esclude né l'incidente né il gesto volontario. Alcuni residenti hanno raccontato di avere visto il bimbo sporgersi e il professore cercare di afferrarlo per la gamba. Altri che i due si tenevano per mano. Pare che il professore fosse sotto pressione per l'affidamento del figlio dopo la morte della moglie, avvenuta un anno fa.

