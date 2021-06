In Puglia vietato lavorare nei campi nelle ore più calde, fino alla fine dell’estate.

Lo ha deciso il presidente della Regione Michele Emiliano, dopo la tragica morte di un bracciante agricolo, colpito da un malore fatale proprio mentre stava lavorando in un’azienda agricola sotto il sole estivo.

In base all’ordinanza firmata da Emiliano, immediatamente in vigore, è vietato "il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021”.

L'ordinanza, si aggiunge, vale sull'intero territorio regionale "nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, nelle giornate segnalate come a rischio per le alte temperature.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata