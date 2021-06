È ricoverato in condizioni gravi uno dei tre uomini coinvolti nella notte a Roma in un episodio di violenza.

Due fratelli di etnia rom di 21 e 17 anni, che abitano in uno stabile di via Casalincontrada, sono rimasti feriti da alcuni colpi di pistola mentre il terzo, un 26enne di origini albanesi, è stato trovato con il volto tumefatto. Tutti sono stati portati in ospedale, ma è la situazione del cittadino albanese a destare grande preoccupazione.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti nella zona hanno chiamato il 112, intorno alle 3 di questa notte, dopo aver sentito il rumore degli spari.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Tivoli e del Nucleo investigativo di Frascati.

