Terribile incidente sul lavoro a Milano.

Una donna di 35 anni, collaboratrice domestica in un appartamento in corso Concordia, stava pulendo i vetri quando è scivolata dalla scala che stava utilizzando ed è caduta fuori dalla finestra che dà sul cortile interno, per cinque piani.

E' morta sul colpo dopo un volo di 15 metri. In casa in quel momento non c'era nessuno, a lanciare l’allarme sono stati dei vicini.

La 35enne, di origini filippine, era regolare sul territorio italiano e residente a Milano da alcuni anni. L'indagine è coordinata dalla pm Francesca Crupi e condotta dai carabinieri.

