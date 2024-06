È morto sul colpo l’operatore che oggi, mentre era in servizio sull’autostrada A27 Mestre-Belluno, è stato travolto e ucciso da un autocarro.

L’uomo, dipendente di una ditta appaltatrice, stava segnalando la presenza di un’auto in avaria lungo la carreggiata. Percorreva il tratto per raggiungere l’area di cantiere quando si è fermato per prestare assistenza al conducente sulla corsia di emergenza.

L’autocarro lo ha preso in pieno, senza lasciargli scampo. I soccorsi sono stati inutili.

L’incidente è avvenuto sul tratto Vittorio Veneto-Fadalto, verso Belluno.

