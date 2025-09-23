Operaio muore schiacciato da una balla di juta: tragedia in una ditta di materie plasticheL’incidente nella notte, la struttura conteneva una tonnellata di polimeri
Un uomo di 52 anni di Vasto è morto nella notte a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri.
L'incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 3 all'interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche.
L'operaio è stato soccorso dal 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare.
La salma è stata portata all'obitorio del cimitero di Torino di Sangro.
Accertamenti sulle cause dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri di Ortona.
(Unioneonline/v.l.)