Un uomo di 52 anni di Vasto è morto nella notte a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri.

L'incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 3 all'interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche.

L'operaio è stato soccorso dal 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare.

La salma è stata portata all'obitorio del cimitero di Torino di Sangro.

Accertamenti sulle cause dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri di Ortona.

