Travolto e ucciso da un’auto mentre stava regolando il traffico in seguito a un incidente stradale.

Tragedia questa mattina a Lamezia Terme, lungo la strada che conduce dalla Statale 280 all’aeroporto: la vittima, un 24enne residente a San Pietro Apostolo (Catanzaro) lavorava per un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas.

L'incidente si é verificato all'altezza di un restringimento di carreggiata istituito per consentire lavori di rifacimento dell'asfalto.

Il conducente dell’auto si è subito fermato per soccorrere il ragazzo, la sua posizione ora è al vaglio di carabinieri e Polizia stradale, che stanno indagando sotto le direttive della Procura di Lamezia Terme.

Si sta valutando, in particolare, la velocità con cui stava procedendo il conducente dell'auto investitrice e se la segnalazione del precedente incidente, così come del restringimento di carreggiata per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale, fossero stati attuati in maniera corretta.

