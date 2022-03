Una maggiore gradualità nella riduzione delle misure restrittive anti-Covid per evitare la risalita dei contagi. È quanto chiede l'igienista Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, che torna a parlare dell’importanza delle mascherine al chiuso, anche dopo lo stop previsto dall’1 maggio dal Governo.

“Io resto del parere – spiega oggi in un’intervista al Messaggero – che noi dovremmo tenere le mascherine al chiuso almeno fino a giugno. Credo che più in là sarà una decisione che il governo dovrà prendere. Lo stesso penso varrà per il Green pass per i luoghi al chiuso e affollati. Ma ripeto, si deciderà al momento opportuno”.

Il riferimento è agli altri Paesi che hanno varato da tempo l’eliminazione delle misure anti-Covid e fanno ora i conti con un’impennata di casi, trovandosi spesso alla retromarcia obbligata sui provvedimenti, come l’Austria che reintroduce l’obbligo di Ffp2 al chiuso.

Il rischio, per l’Italia, sarebbe di un’impennata di contagi proprio in piena stagione estiva.

"Potrebbe verificarsi che la risalita avvenga nei mesi estivi turistici – spiega Ricciardi – e quindi qualcuno dei programmi stabiliti per far ripartire le imprese può essere che andrà rivisto. Del resto se togli le mascherine a maggio ci sarà una risalita il cui picco è prevedibile proprio tra giugno e luglio. Nonostante in estate si tenda a stare più all’aperto e quindi diminuiscono le occasioni di contagio, senza limitazioni, rispetto agli anni scorsi, anche la bella stagione nasconde delle insidie”.

“Questa variante è più contagiosa – la riflessione circa la diffusione di Omicron2 – con il risultato che ora il Sars-Cov2 ha una contagiosità paragonabile a quella del morbillo e ogni persona ne contagia 15 o 16. Proprio per questo sottolineo che dobbiamo essere pronti a reintrodurre alcune delle restrizioni anti-Covid in caso di necessità”.

