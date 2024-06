Il Gip del Tribunale dei Minori dell'Aquila ha convalidato il fermo per i due ragazzini indagati per l'omicidio di Thomas Luciani. Ha disposto anche la custodia per entrambi in un Istituto per i Minori. I due sedicenni nel corso dell’interrogatorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Al termine dell’udienza di convalida l'avvocato Marco Di Giulio, che assiste uno dei due minorenni, ha parlato raccontando il suo breve incontro con il giovane: «Il ragazzo è sotto choc, assente, freddo alle emozioni. Ma credo sia normale, è un ragazzino che forse sta capendo di aver fatto una cosa più grande di lui. Ci avevo parlato già domenica notte, trovo normale che non riesca a gestire bene la cosa, ma so che è ben assistito dalle istituzioni, e piano piano uscirà da questo buco nero. L'unico sorriso gliel'ho strappato quando gli ho portato i saluti della sua fidanzatina».

